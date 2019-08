Incidente a Calco. Scontro tra due auto, paura per una famiglia

Scontro tra due auto oggi pomeriggio, domenica, a Calco

Soccorse sei persone, tra cui tre bambini

CALCO – Momenti di paura per la famiglia che viaggiava su una delle due auto coinvolte nell’incidente avvenuto questo pomeriggio, domenica, a Calco, località Molinette, lungo via Nazionale.

L’allarme è scattato poco dopo le 17: stando a quanto appreso sul posto, il conducente della Fiat 600 avrebbe accostato a bordo strada, lungo via Nazionale, a causa di un’avaria al motore.

Dietro la Fiat, una Peugeot su cui viaggiava una famiglia, con tre bambini di 1, 4 e 6 anni. Probabilmente a causa della velocità, il conducente della Peugeot non avrebbe fatto in tempo ad evitare la macchina a bordo strada colpendola.

Sul posto, in codice rosso, si sono immediatamente portati i Vigili del Fuoco di Merate, i Carabinieri e i soccorsi sanitari che hanno preso in carico le persone coinvolte, tra cui i tre bambini.

Fortunatamente, il conducente della Fiat si trovava all’esterno dell’abitacolo e non avrebbe riportato traumi. Codice verde (bassa gravità) per gli altri passeggeri che sono stati trasportati all’ospedale per gli accertamenti del caso.

L’esatta dinamica dei fatti è al vaglio delle Forze dell’Ordine, che si sono impegnate a regolare il traffico durante le operazioni di soccorso. Qualche rallentamento in direzione Merate.