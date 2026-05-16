Incidente a Castello Brianza, 53enne soccorso in gravi condizioni

La chiamata ai soccorsi nella serata di venerdì, coinvolte un’auto e una moto

Sul posto l’automedica da Lecco e l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini

CASTELLO BRIANZA – L’allarme è scattato nella serata di venerdì 15 maggio a Castello Brianza, in via Roma, lungo la Strada Provinciale 52. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 22.30 per lo scontro tra un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. Un uomo di 53 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni (codice rosso). Spetterà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica dell’accaduto.