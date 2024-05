Incidente a Galbiate, auto finisce contro un muro

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’autostazione alle 17.40 circa

Ferito lievemente il 29enne alla guida del mezzo

GALBIATE – Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, a Galbiate, quando alle 17.40 circa, un giovane alla guida della sua auto, una Ford Kuga, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un muro.

Il giovane, un 29enne, stava percorrendo in salita via Lecco e giunto all’altezza di via Primo Maggio, poco dopo l’autostazione, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto per effettuare il rilievi, avrebbe perso il controllo del mezzo sfondando le ringhiera a protezione del marciepiede e finendo la sua corsa contro il muro.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al giovane, poi trasportato in codice verde all’ospedale. Al vaglio della Polizia Locale di Galbiate la dinamica di quanto accaduto.