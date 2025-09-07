Incidente a Mandello, traffico da incubo in serata sulla Sp72

Il sinistro ha messo in tilt la circolazione

Tempi di percorrenza biblici tra Colico e Lecco

MANDELLO – Un incidente stradale avvenuto all’altezza della Canottieri Moto Guzzi ha messo in tilt la circolazione lungo la Provinciale 72 in direzione Lecco nella prima serata di domenica.

Il sinistro ha creato lunghissime code lungo la strada, già trafficata complice la bella domenica di sole che ha portato tante persone sul lago e verso la Valtelina, con tempi di percorrenza biblici (fino a due ore) tra Colico e Lecco. La viabilità è tornata a scorrere (pur lentamente) intorno alle 21.30.