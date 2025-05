Incidente a Torre de’ Busi, grave un motociclista di 59 anni

L’incidente intorno alle 18.30 sulla Sp177

Allertato anche l’elisoccorso da Bergamo

TORRE DE’ BUSI – Grave incidente lungo la Strada Provinciale 177 a Torre de’ Busi, in via Mandamentale, al confine con Calolziocorte. Intorno alle 18.30 di oggi, domenica 18 maggio, un uomo in sella a una moto sarebbe finito a terra, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, insieme all’elisoccorso da Bergamo. Soccorso in gravi condizioni (codice rosso) l’uomo di 59 anni trasportato all’ospedale di Bergamo. Gravi disagi alla circolazione stradale lungo l’arteria che collega Calolzio con Torre de’ Busi e Monte Marenzo.