Incidente a Vercurago, ferite due persone in via Roma

L’allarme alle 12:50, sul posto le forze dell’ordine e ambulanza dei Volontari di Calolziocorte

VERCURAGO – Incidente stradale a Vercurago lungo via Roma, dove alle 12:50 si è verificato uno scontro più autovetture. Coinvolte due persone: un uomo di 27 anni e una donna di 36.

Sul posto sono stati allertate le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’intervento dei soccorsi è stato coordinato dalla Soreu dei Laghi, che ha inviato un’ambulanza di base dei Volontari di Calolziocorte.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Al momento non sono note le cause dell’incidente né la dinamica che ha portato allo scontro tra più di due veicoli. Gli accertamenti sono affidati alle forze dell’ordine intervenute sul posto.