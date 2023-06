Incidente ad Abbadia tra auto e moto, biker 33enne all’ospedale

Il sinistro è avvenuto all’altezza del parco Ulisse Guzzi

ABBADIA LARIANA – Incidente ad Abbadia Lariana nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo via Nazionale, nel quale sono state coinvolte una moto di grossa cilindrata e un’auto.

Ad avere la peggio il biker, un uomo di 33 anni, che è stato disarcionato dalla due ruote finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario che hanno prestato le prime cure al 33enne poi trasportato in codice rosso all’ospedale.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, per effettuare i rilievi, grazie ai quali si potrà determinare quanto accaduto.

Tuttavia, pur non essendo stata ancora ufficializzata la dinamica, da quanto si è potuto apprendere sul posto, la moto stava viaggiando in direzione Mandello quando, giunta all’altezza del parco Ulisse Guzzi, avrebbe tamponato un’auto ferma sulla stessa corsia in attesa che il veicolo davanti a sé svoltasse a sinistra. Inevitabile l’impatto tra i due mezzi con il 33enne sbalzato dalle due ruote.

Nel tratto interessato dal sinistro, durante le operazioni di soccorso, è stato istitutito un senso unico alternato fino al termine dei rilievi e allo sgombero della carreggiata dai mezzi incidentati.