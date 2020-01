Incidente al Passo del Giuff, escursionista precipita in un canale

Escursionista di rientro dal Resegone cade per trenta metri in un canale

Soccorritori al lavoro per recuperarlo e riportarlo a valle

LECCO – Ennesimo infortunio in montagna, questa volta nella zona del Passo del Giuff sul Resegone: nella tarda mattinata di domenica, un escursionista di ritorno dalla vetta del monte lecchese sarebbe caduto precipitando per una trentina di metri in un canale.

Allertati dell’accaduto, si sono mobilitati i soccorsi. Un elicottero del 118 è decollato da Bergamo mentre al Bione si è preparata ad intervenire anche una squadra del Soccorso Alpino. Secondo le prime informazioni, il ferito avrebbe riportato un serio trauma alla gamba.