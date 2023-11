Incidente: ciclista investito alla rotonda di Pagnano

L’auto che lo ha investito si sarebbe allontanata senza prestare aiuto

Sul posto ambulanza, elisoccorso di Bergamo e Polizia Locale

MERATE – Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì, alle 10.45 circa, a Merate all’altezza della rotonda di Pagnano, nel quale è rimasto ferito un ciclista, mentre l’auto che lo ha investito, dopo essersi fermata, si sarebbe allontanata senza prestare soccorso.

Il sinistro è avvenuto all’altezza della rotonda di Pagnano, all’incrocio tra le vie: Statale, Stelvio e Cappelletta.

L’uomo, in compagnia di un altro ciclista, era in sella alla sua bici quando, giungendo da via Cappelletta, ha imboccato la rotonda svoltando a destra, in direzione Cernusco Lombardone, venendo investito da un’auto, una Fiat Punto.

Stando al racconto di alcuni testitmoni, dopo l’impatto con il ciclista scaraventato a terra, dall’auto sarebbero scese due persone, un uomo e una donna, i quali subito dopo sarebbero risaliti in auto, allontanandosi dal luogo dell’incidente senza prestare aiuto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo dell’ambulanza già in transito in zona e dell’elisoccorso decollato da Bergamo. Il ciclista è stato soccorso, quindi elitrasportato all’ospedale in codice giallo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, oltre che risallire al conducente dell’auto che ha investito l’uomo.