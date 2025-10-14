Incidente di Verderio: morto in ospedale il motociclista

L’uomo era stato trasportato al San Gerardo in condizioni disperate

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre nella zona del centro sportivo

VERDERIO – Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni rimasto gravemente ferito ieri, lunedì, nell’incidente avvenuto intorno alle 16 in via Caduti della Libertà, all’incrocio con via Fedele Zamparelli, nei pressi del centro sportivo del paese. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza, l’uomo, residente a Madone, è morto alcune ore dopo il ricovero: troppo profonde le ferite causate dall’impatto della moto contro un’auto, con il mezzo a due ruote che si perfino è incendiato.

I soccorsi si erano immediatamente attivati. Sul posto, con il codice di massima gravità (rosso), sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’auto infermieristica da Merate, insieme all’elisoccorso da Milano.

Allertati anche i Vigili del Fuoco, Carabinieri e la Polizia locale i cui agenti hanno effettuato i rilievi. Il motociclista, un uomo di 54 anni, è stato soccorso subito da un passante che ha praticato le prime manovre rianimatorie sul posto, per poi essere stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.