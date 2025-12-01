Incidente in corso Bergamo a Chiuso, soccorse due donne

L’allarme è scattato intorno alle ore 11.30

LECCO – Paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, a Lecco, per un incidente avvenuto in corso Bergamo, rione di Chiuso, all’incrocio con via del Sarto. L’allarme è scattato intorno alle ore 11.30, sul posto l’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, l’automedica da Lecco, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Nello scontro tra due auto sono rimaste coinvolte due donne, una di 62 e l’altra di 60 anni, ma fortunatamente non sarebbero ferite in modo grave. Inevitabili le conseguenze sul traffico con rallentamenti e code in entrambe le direzioni.