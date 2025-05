Il sinistro nel tunnel lungo il raccordo prima dello svincolo di via Pergola

In posto VVF e ambulanza

LECCO – Incidente mercoledì sera nel tunnel del raccordo Lecco-Ballabio della SS36: il sinistro è avvenuto verso le 18.45 in direzione Terzo Ponte, nella galleria prima dello svincolo di via Pergola. Coinvolta un’auto che per motivi da chiarire si è ribaltata.

In posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce San Nicolò che hanno soccorso un giovane di 20 anni.