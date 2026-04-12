Incidente in galleria lungo la SS36 Dir Lecco – Ballabio

Il sinistro è avvenuto alle 12:45 circa di oggi nella galleria Valsassina. Sul posto i soccorsi. Due le persone rimaste coinvolte

LECCO – Incidente stradale lungo la SS36 Dir Lecco-Ballabio, all’interno della galleria Valsassina, nel quale sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 52 anni e uno di 59.

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 12:45, quando la centrale operativa Soreu Laghi ha attivato i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza e un’automedica, allertati anche i Vigili del fuoco di Lecco e gli agenti della Polizia Stradale.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, delle quali al momento non sono note le generalità né le condizioni precise.

Gli operatori sono intervenuti per prestare assistenza ai feriti e per mettere in sicurezza il tratto interessato. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili le code da e per la Valsassina