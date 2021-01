L’incidente è avvenuto oggi, poco prima delle 13

ANGOLO TERME – Tragico incidente in montagna, nei pressi di Angolo Terme (Brescia), dove due persone, un uomo e una donna, sono morte in seguito ad una caduta.

I due stavano compiendo un’escursione in una zona di montagna tra il Monte Vareno e lo Scanapà, nei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Brescia e Bergamo.

Erano usciti per una passeggiata e si trovavano lungo una strada sterrata, molto frequentata anche d’estate. In prossimità di un canale ghiacciato, nel quale era scesa una slavina, uno dei due è scivolato e l’altro ha cercato di salvarlo ma entrambi sono caduti per alcune centinaia di metri e hanno perso la vita. La dinamica esatta deve ancora essere ricostruita con precisione.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, domenica. Subito sul posto sono giunte le squadre delle Stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI Delegazione Orobica, a supporto delle operazioni di soccorso e recupero, avvenute con l’elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) decollato da Brescia. Sul posto anche Carabinieri, Vigili del fuoco e il Corpo volontari Presolana con l’ambulanza. L’intervento si è concluso alle 17:00.