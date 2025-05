Incidente in SS36 all’uscita di Piona: padre e figlio di 10 anni in ospedale in giallo

E’ successo questa sera, domenica, poco dopo le 19

L’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata più volte su se stessa, a causa di una grossa pozzanghera presente sull’asfalto

COLICO – Ha perso il controllo dell’auto, probabilmente per via di una grossa pozzanghera presente sull’asfalto, con la vettura che si è ribaltata più volte su se stessa. Tanto spavento nella prima serata di oggi, domenica 4 maggio, per un uomo di 41 anni, residente in provincia di Sondrio, a bordo di un fuoristrada insieme al figlio di 10 anni.

L’incidente è avvenuto alle 19.10 lungo la SS 36, all’altezza dello svincolo di Piona. Altri automobilisti in transito lungo la Supestrada hanno allertato i soccorsi con la centrale operativa dell’emergenza e urgenza di Areu che ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

Dopo le prime cure prestate sul posto, padre e figlio sono stati trasferiti in codice giallo (media criticità) all’ospedale di Gravedona.

Toccherà invece agli agenti della Polstrada, intervenuti per i rilievi, stabilire l’esatta dinamica del sinistro che non dovrebbe aver coinvolto altri mezzi.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano.