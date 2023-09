Incidente in SS36 (Sud), auto si ribalta poco dopo lo svincolo di Abbadia

Fortunatamente il giovane alla guida, un 26enne, non avrebbe avuto conseguenze

Inevitabili le conseguenze sul traffico in direzione Lecco

ABBADIA – Nuovo incidente in Statale 36 poco dopo lo svincolo di Abbadia in direzione Lecco. Un’auto si è ribaltata intorno alle 13, le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Fortunatamente il giovane alla guida, un 26enne, non avrebbe avuto conseguenze. Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, ma il ragazzo non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Inevitabili le conseguenze sul traffico in direzione Lecco.