Incidente in Statale 36 nella serata di venerdì, soccorso un giovane

Lo scontro è avvenuto all’altezza di Civate, all’uscita del tunnel del Barro in direzione Milano

Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco con ferite lievi

CIVATE – Incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 21 novembre, lungo la Statale 36, all’altezza di Civate in direzione Milano (Sud). L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte per uno scontro tra auto avvenuto sulla rampa all’uscita del tunnel del Monte Barro.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polstrada, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze, un giovane di 23 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).