Feriti in modo lieve i due conducenti

SUELLO – Incidente in tarda serata lungo via Provinciale (SP639) a Suello, poco prima della rotonda che incrocia la Provinciale con via don Casati, nel quale sono rimaste coinvolte due auto.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, automedica, due ambulanze e le forze dell’ordine. Nello scontro, seppur violento tra i due mezzi, i due conducenti sono rimasti lievemente feriti, e trasportati all’ospedale in codice verde.