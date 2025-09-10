Incidente in Valtellina sulla SS38: chiusa la carreggiata sud. Disagi verso Lecco

Scontro tra autobus e auto all’altezza di Civo, traffico in tilt

+++ AGGIORNAMENTO – Incidente risolto, viabilità ripristinata

CIVO (SO) – Mattinata difficile per chi viaggia dalla Valtellina verso Lecco e Milano: un incidente ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata sud della SS38 Variante di Morbegno, nel tratto di Civo, come riportato da Valtellinanotizie.com. Coinvolti nello scontro un autobus e un’autovettura.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare al più presto il traffico in sicurezza.