Incidente in via Bruno Buozzi, soccorso un uomo di 89 anni

Un’auto è andata a sbattere all’altezza dello svincolo di ingresso della SS36

Sul posto un’ambulanza e i Vigili del Fuoco del comando di Lecco

LECCO – Incidente intorno alle ore 7 di oggi, mercoledì 22 ottobre, in via Bruno Buozzi a Lecco. Un’auto sarebbe andata a sbattere proprio all’altezza dello svincolo tra via F.lli Figini, via Buozzi e la rampa di ingresso verso Nord della Statale 36.

Sul posto una ambulanza della Croce Rossa di Lecco e i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Nell’incidente sarebbe coinvolto un uomo di 89 anni che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Non si segnalano disagi alla circolazione stradale.