Incidente in via Nazionale ad Abbadia, lunghe code sulla Strada Provinciale 72

Due persone coinvolte, nessuna in pericolo di vita

Traffico difficoltoso: i disagi maggiori per gli automobilisti diretti a Lecco

ABBADIA LARIANA – Incidente tra auto in via Nazionale (Strada Provinciale 72) intorno alle ore 8 di oggi, mercoledì 17 dicembre. Coinvolte due persone, un ragazzo di 20 e un uomo di 49 anni, sul posto sono intervenute due ambulanze del Soccorso Bellanese, l’automedica da Lecco, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

L’incidente, avvenuto a poche decine di metri dall’ingresso della SS36, sta causando disagi alla viabilità con lunghe code in entrambi i sensi, ma soprattutto per chi è diretto a Lecco, dove il traffico sarebbe bloccato fino alle porte di Mandello. I feriti sono stati soccorsi in codice giallo (mediamente critico) e trasportati all’ospedale di Lecco.