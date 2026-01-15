Incidente in via Roma a Pescate, grossi disagi alla viabilità

L’allarme è scattato poco dopo le ore 16 lungo la Strada Provinciale 72
Coinvolte due persone: un uomo di 43 anni e una donna di 52 anni
PESCATE – Brutto incidente a Pescate, in via Roma, lungo la Strada Provinciale 72. L’allarme è scattato oggi, 15 gennaio, poco dopo le ore 16 per uno scontro tra auto che ha visto coinvolte due persone.
Sul posto l’automedica da Lecco, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Soccorse in codice giallo (mediamente critico) due persone: un uomo di 43 anni e una donna di 52 anni. Grossi disagi alla viabilità proprio nell’ora di punta con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzione.