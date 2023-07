Incidente mortale ad Arlate: la vittima abitava a Villa d’Adda

Raffaele Manzoni, 53 anni, sposato e padre di una ragazza, è morto questa mattina, mercoledì, lungo la Sp 56

L’incidente mortale è avvenuto ad Arlate: a scontrarsi un scooterone e una Lancia Ypsilon

CALCO – A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. E’ morto praticamente sul colpo Raffaele Manzoni, il motociclista di 53 anni rimasto vittima dell’incidente mortale avvenuto questa mattina, mercoledì, lungo la provinciale 56 ad Arlate.

L’uomo, residente a Villa d’Adda insieme alla moglie e alla figlia, era in sella a un maxi scooter e viaggiava in direzione del centro di Arlate quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con una Lancia Ypsilon, guidata da un uomo che stava rincasando nel residence posto al confine con Brivio.

L’urto è stato violentissimo: Manzoni è stato sbalzato a terra finendo sotto l’automobile. Si è subito compresa la gravità dell’incidente tanto che in volo è stato fatto alzare l’elicottero da Milano. Purtroppo però per lui non c’è stato nulla da fare e vani sono risultati i tentativi di soccorrerlo: i medici presenti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I

rilievi dell’incidente sono stati affidati gli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio, con i carabinieri della Compagnia di Merate giunti sul posto in ausilio. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco. La strada provinciale 56 è rimasta chiusa per molte ore in entrambe le direzioni.