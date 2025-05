Incidente nel fiume a Calolzio, grande mobilitazione dei soccorsi

Paura poco dopo le 13 di oggi per una ragazzina che avrebbe rischiato di annegare

Sul posto anche l’elisoccorso che ha calato i sanitari con il verricello

CALOLZIOCORTE – Grande mobilitazione dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° maggio, a Calolziocorte. L’allarme è scattato poco dopo le ore 13 per un incidente nel fiume Adda, in località Lavello, all’altezza del parco di viale De Gasperi, accanto alla Cartiera.

In codice rosso (massima gravità), è intervenuto l’elisoccorso da Como che ha calato i sanitari col verricello direttamente sul luogo dell’incidente. Sul posto anche un’ambulanza del Soccorso Cisanese, l’automedica da Lecco e i Carabinieri. Dalle prime informazioni sarebbe coinvolta una bambina che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

La piccola sarebbe entrata nel fiume e, dopo pochi metri, sarebbe sparita sott’acqua. Subito è stata tirata fuori dai presenti che hanno allertato i soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, la bambina è stata trasportata con l’ambulanza fino al campo da calcio dove ad attenderla c’era l’elicottero che l’ha trasportata in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.