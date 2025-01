Incidente nella notte a Mandello, soccorsi due giovani di 18 anni

Allarme in via della Carletta per un ragazzo e una ragazza caduti dalla moto

Sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso da Sondrio

MANDELLO – Era passata da poco l’1.30 quando, durante la scorsa notte, i soccorsi sono intervenuti in via della Carletta a Mandello del Lario per due giovani caduti dalla moto. L’incidente, in un primo momento, è apparso molto grave con il personale del 118 che è stato allertato in codice rosso (molto critico). Sul posto anche le forze dell’ordine per verificare la dinamica dell’accaduto.

Sul lungo dell’incidente è giunto l’elisoccorso da Sondrio, insieme all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e all’automedica da Lecco. Fortunatamente i due giovani coinvolti nella caduta, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 18 anni, non sarebbero in pericolo di vita. I due feriti sono stati soccorsi in codice giallo (mediamente critico) e trasportati uno all’ospedale di Varese e l’altro all’ospedale di Lecco.