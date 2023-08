Incidente questa mattina sulla curva di Calco

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7

CALCO – Incidente sulla “famigerata” curva di Sport, avvenuto questa mattina, martedì, poco dopo le 7.

Due le auto coinvolte nel sinistro nel quale sono rimaste ferite due persone, un uomo di 30 anni e uno di 38, ricoverati all’ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio, con quest’ultima che dovrà determinare la dinamica di quanto accaduto. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri per gestire la viabilità.

Da quanto è stato possibile apprendere sembrerebbe che la persona alla guida della Peugeot abbia perso il controllo del mezzo mentre scendeva in direzione Airuno andando prima a urtare i paletti posti per delimitare le due corsie (evitando l’immissione in via San Giorgio verso Arlate) e sbattendo poi contro la Bmw in transito in direzione opposta.

Inevitabili le code che si sono formate lungo la Sp342 in entrambe le direzioni.