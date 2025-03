Incidente stradale in via Fiandra: ferita una giovane motociclista

Il sinistro è avvenuto a Lecco poco prima delle 14 di oggi, lunedì

LECCO – Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 14 di oggi in via Fiandra, a Lecco, nel quale è stata coinvolta una moto guidata da una ragazza di 18 anni, la quale ha avuto la peggio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco ha prestato le prime cure alla ragazza, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro.