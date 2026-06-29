Incidente sul lavoro a Calolziocorte, 61enne trasportato all’ospedale

Un lavoratore si sarebbe ustionato con una sostanza corrosiva

Sul posto ambulanza, automedica e vigili del fuoco. Il 61enne non sarebbe in pericolo di vita

CALOLZICORTE – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, 29 giugno, in una azienda di Calolziocorte dove un lavoratore si sarebbe ustionato con una sostanza corrosiva. Intorno alle 16.30, nella ditta di viale De Gasperi, si sono portati i Vigili del Fuoco, l’automedica da Lecco e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

Il lavoratore, 61 anni, non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato ustioni al torace e al collo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto, come avviene in questi casi, anche i tecnici di Ats Brianza e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.