Incidente sul lavoro a Colico, coinvolto un giovane

In corso le operazioni di soccorso, in volo anche l’elicottero

L’infortunio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì

COLICO – Paura a Colico per un giovane rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì. L’infortunio in un impianto in via al Bacco, anche se ancora non si conosce l’esatta dinamica dei fatti.

Le operazioni per soccorrere il ragazzo, un trentenne, sono ancora in corso, anche se le sue condizioni sembrerebbero meno gravi del previsto. A mobilitarsi l’elisoccorso da Sondrio, un’ambulanza da Colico e un’automedica da Lecco.

A essere allertati anche i Carabinieri di Lecco, i Vigili del Fuoco di Sondrio e ATS Brianza.