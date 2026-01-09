Incidente sul lavoro a Cortenova: due persone all’ospedale

Due uomini, di 31 e 40 anni, trasportati in codice giallo all’ospedale di Lecco

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti ATS Brianza-Lecco, Carabinieri e Vigili del Fuoco

CORTENOVA – Questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Cortenova, all’interno di una ditta situata in via Modigliani Amedeo. Due operai, di 31 e 40 anni, sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti ATS Brianza-Lecco, i Carabinieri del Comando di Lecco e i Vigili del Fuoco, coordinati dalla Soreu Laghi.

I due lavoratori sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo, dove sono stati presi in carico dai reparti di soccorso.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’infortunio sarebbe stato causato dall’esplosione di una valvola con conseguente emissione di soda caustica. Si tratta tuttavia di una ricostruzione preliminare: la dinamica esatta dell’accaduto è ancora da accertare e resta al vaglio degli enti competenti.