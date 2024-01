Incidente sulla SS 36 dopo Civate, direzione sud. Lunghe code sulla tratta

Traffico intenso sulla superstrada dopo il sinistro di stamattina, prima delle otto

Sarebbero due i veicoli coinvolti, e altrettante le persone. Traffico intenso già prima dell’uscita di Pescate

CIVATE – Sta provocando importanti ripercussioni alla viabilità per gli utenti che questa mattina si sono messi in viaggio da Lecco in direzione Milano l’incidente avvenuto dopo Civate, lungo la SS 36, poco prima delle otto.

Forti rallentamenti e code si segnalano già prima dell’uscita di Pescate, con tempi di percorrenza di circa una ventina di minuti per superare il tratto dove è avvenuto il sinistro, Civate/Oggiono poco prima dello svincolo per immettersi nella SP 639 Erba/Como/Suello, che avrebbe visto il coinvolgimento di due auto. Sembrerebbero altrettante le persone coinvolte, due uomini di 44 e 59 anni, che non dovrebbero aver riportato ferite gravi.

Sul posto si sono attivate per soccorrerli un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’automedica, sempre da Lecco.