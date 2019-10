Incidente sulla SS 36 tra Abbadia e Lecco: ragazzo in ospedale

LECCO – Incidente lungo la SS 36,direzione Sud, nella tarda mattinata di oggi, sabato. Un automobilista di 22 anni ha perso il controllo della sua auto uscendo fuori di strada. È successo al confine tra Abbadia e Lecco. Sul posto si sono precipitati in codice rosso ambulanza, automedica e vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni della persona coinvolta, un ragazzo di 22 anni, sono apparse meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. Dopo le prime cure prestate in loco, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni in codice giallo.