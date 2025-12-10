Incidente sulla SS36 all’ingresso di Garbagnate Monastero, rallentamenti lungo la tratta

Scontro tra due auto in direzione nord, soccorsi in azione

Tra i coinvolti nello schianto anche un minorenne

GARBAGNATE MONASTERO – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS36, in direzione nord, all’ingresso di Garbagnate Monastero, dove poco prima delle due si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Secondo le prime informazioni operative, nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: un ragazzo di 13 anni e una donna di 43 anni. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

La centrale operativa della SOREU dei Laghi ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto numerosi mezzi sanitari e di emergenza. Sono intervenute due ambulanze (Croce Verde Bosisio Parini e Lariosoccorso Erba) e due auto infermieristiche.

Per la gestione della viabilità e per i rilievi dell’incidente sono stati allertati gli agenti della Polizia Stradale di Milano, mentre i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti al traffico lungo uno dei tratti più frequentati della SS36, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Le condizioni delle due persone coinvolte sono state valutate dai sanitari direttamente sul posto. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni cliniche dettagliate, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.