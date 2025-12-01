Incidente sulla SS36 nella serata di domenica, auto investe un branco di cinghiali

Un’auto se li è ritrovati davanti e non ha potuto evitare l’impatto

Gli animali si trovavano in carreggiata poco dopo l’uscita del tunnel del Barro in direzione Milano

CIVATE – Grosso spavento nella tarda serata di ieri, domenica 30 novembre, per una persona alla guida di un Suv che si è ritrovata improvvisamente davanti tre cinghiali. L’impatto con gli animali è stato inevitabile, fortunatamente gli occupanti della vettura non sarebbero rimasti feriti. L’incidente è avvenuto lungo la Statale 36 in direzione Milano, poco dopo l’uscita della galleria del Monte Barro.