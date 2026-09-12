Incidente sulla Statale 36 al Monte Barro. Coinvolte un’auto e una moto

Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.12 in direzione Nord. Sul posto due ambulanze e un’automedica

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente

LECCO – Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale 36, in direzione Nord, all’altezza della galleria Monte Barro. Secondo le prime informazioni, nello scontro, avvenuto intorno alle 10.12, sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una moto, con due persone interessate, un uomo di 49 anni e una donna di 54.

I soccorsi sono intervenuti sul posto e le operazioni sono ancora in corso. Per prestare assistenza alle persone coinvolte sono state inviate due ambulanze e un’automedica, mentre sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale di Lecco. A quanto risulta, è stato disposto il trasporto in codice giallo.

Al momento le informazioni sull’accaduto sono ancora limitate e non sono disponibili indicazioni più precise sulle condizioni delle due persone coinvolte. Resta da chiarire anche la dinamica dell’incidente.

Lo scontro potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione lungo la Statale 36, con possibili rallentamenti e code in direzione Nord nel tratto interessato.

Forniremo maggiori informazioni non appena sarà possibile.