Incidente sulla strada dei Resinelli, ciclista trasportato al pronto soccorso

BALLABIO – Incidente a Ballabio, lungo la strada che porta ai Piani Resinelli, intorno alle ore 13 di oggi, mercoledì 22 luglio. Un ciclista sarebbe stato soccorso in seguito a una caduta. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio, insieme all’automedica da Lecco.

Da quanto appreso il ciclista avrebbe fatto tutto da solo e sarebbe stato soccorso immediatamente da un passante. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco con un trauma cranico in codice giallo (mediamente critico).