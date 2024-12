Incidente tra auto e moto in Corso Emanuele Filiberto

E’ successo poco dopo le 16

In posto l’ambulanza

LECCO – Incidente nel pomeriggio di mercoledì in Corso Emanuele Filiberto, a Lecco, all’altezza del distributore IP. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’automedica, e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Una persona è stata soccorsa.

Inevitabili le conseguenze sul traffico con qualche disagio alla viabilità.