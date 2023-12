Incidente tra due auto in via Belfiore, 51enne in ospedale

E’ successo intorno alle 13.30 all’incrocio con via Di Vittorio

Seriamente danneggiati i due mezzi coinvolti, una donna trasportata in ospedale in codice verde

LECCO – Incidente nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, in via Belfiore a Lecco, all’altezza dell’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio.

Coinvolti due mezzi che per motivi da chiarire si sono scontrati violentemente, riportando seri danni alle carrozzerie. In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce San Nicolò, e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Una donna di 51 anni è stata trasportata in Ospedale in codice verde.