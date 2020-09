Incidenti in montagna, domenica di lavoro per i soccorritori

Diversi infortuni, fortunatamente nessuno grave, sulle montagne lecchesi

Due incidenti sul Resegone mentre due escursioniste sono state soccorse a Crandola e al Rifugio Lecco a Bobbio

LECCO/VALSASSINA – Domenica di lavoro per il Soccorso Alpino a causa di diversi infortuni in montagna.

Il primo allarme è scattato intorno alle 11.30 di questa mattina, a Crandola Valsassina, per una signora caduta nel bosco poco sopra l’abitato. Sul posto, in codice rosso, si è portata una squadra del Soccorso Alpino di Premana, un’ambulanza e l’elisoccorso di Milano che ha provveduto al recupero dell’infortunata, soccorso all’Ospedale di Gravedona con un trauma toracico e alla spalla.

Alle 13.30 i soccorsi sono stati nuovamente allertati per un malore sul Resegone, nei pressi del Rifugio Azzoni. In volo si è alzato l’elicottero da Bergamo, allertati anche i Vigili del Fuoco.

Poco dopo il Soccorso Alpino è dovuto intervenire ai Piani di Bobbio, nei pressi del Rifugio Lecco, per un’escursionista di 52 anni infortunata a una caviglia. E’ intervenuta una squadra del Cnsas di Barzio. La donna è stata portata in ospedale in codice verde.

Poco dopo le 18 l’elicottero si è alzato nuovamente in volo, questa volta da Como, per una caduta sempre sul Resegone. La persona è stata elisoccorsa in codice verde.