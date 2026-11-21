Bertolaso: «Un risultato che conferma la risposta dei cittadini e il lavoro dei professionisti»

Al 19 novembre somministrate 2.000.062 dosi, undici giorni prima rispetto alla scorsa campagna. Oltre un milione di vaccinazioni tra gli over 65

MILANO – La campagna vaccinale antinfluenzale in Lombardia ha superato il traguardo dei due milioni di dosi somministrate. Al 19 novembre il dato regionale è di 2.000.062 vaccinazioni, un risultato raggiunto con undici giorni di anticipo rispetto alla scorsa stagione, quando la stessa soglia era stata superata il 30 novembre, con 2.002.167 dosi.

A contribuire al risultato è stata la rete dei professionisti sanitari attivi sul territorio. I Medici di Medicina Generale hanno somministrato 1.028.386 dosi, i Pediatri di Libera Scelta 236.326 e le farmacie 485.037. Altre 250.313 vaccinazioni sono state effettuate tra centri vaccinali, ospedali e RSA.

«Abbiamo superato i 2 milioni di vaccinazioni prima rispetto allo scorso anno, un risultato che conferma la risposta dei cittadini e il grande lavoro di tutti i professionisti coinvolti nella campagna», ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, sottolineando il contributo di medici di famiglia, pediatri, farmacisti e operatori delle strutture sanitarie. L’assessore ha inoltre invitato gli operatori sanitari a vaccinarsi, ricordando l’importanza della protezione di chi lavora a contatto con i pazienti, in particolare quelli più fragili. La campagna, ha aggiunto, è ancora in corso e c’è tempo per continuare a proteggere le persone maggiormente esposte alle complicanze dell’influenza.

Oltre un milione di dosi tra gli over 65

Più della metà delle vaccinazioni effettuate, 1.115.607 dosi pari al 56% del totale, ha riguardato gli ultrasessantacinquenni. Nel dettaglio, 694.547 sono state somministrate a persone dai 75 anni in su e 421.060 nella fascia tra i 65 e i 74 anni.

Sono invece 125.905 le vaccinazioni effettuate tra i bambini dai 2 ai 6 anni, una fascia particolarmente coinvolta nella circolazione del virus influenzale.

Il monitoraggio della campagna è reso possibile anche dalla registrazione tempestiva delle somministrazioni da parte di medici e pediatri, che consente di disporre di dati aggiornati sull’andamento della vaccinazione.

Più vaccini disponibili nelle farmacie

Da quest’anno nelle Farmacie di Comunità è possibile effettuare, oltre alle vaccinazioni contro influenza e Covid-19 per tutta la popolazione e contro lo pneumococco a partire dai 65 anni, anche quelle contro tetano-difterite-pertosse, Papillomavirus e Herpes Zoster.

Nelle prime settimane sono state somministrate 24.625 dosi contro tetano-difterite-pertosse, 2.822 contro il Papillomavirus e 1.494 contro l’Herpes Zoster. Le vaccinazioni sono disponibili, rispettivamente, per il richiamo decennale, per la fascia d’età tra i 13 e i 30 anni e per i cittadini dai 65 anni.

Prosegue la campagna contro il virus respiratorio sinciziale

Buoni risultati anche per l’immunizzazione dei neonati contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), avviata il 1° settembre, con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Sono già state somministrate 37.722 dosi, 2.300 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo una copertura dell’89% tra i bambini nati nel 2026.

Come vaccinarsi

La stagione influenzale è appena iniziata e Regione Lombardia ricorda l’importanza di non abbassare la guardia, soprattutto per tutelare anziani, bambini e persone fragili. È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure prenotando online nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti attraverso il portale PrenotaSalute.