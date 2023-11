Infortunio al Rifugio Piazza, soccorsi al lavoro sul San Martino

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi

La ragazza, che in realtà era in grado di camminare, è stata accompagnata a valle

LECCO – Soccorsi al Rifugio Piazza, sul Monte San Martino, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 novembre per una ragazza di 22 anni che pareva essersi infortunata proprio mentre stava calando il buio, l’allarme è infatti scattato intorno alle ore 17.30.

Non potendo intervenire l’elisoccorso, i tecnici del Soccorso Alpino (una decina i soccorritori impegnati, tra cui due sanitari) e i Vigili del fuoco sono saliti a piedi per raggiungere la giovane infortunata che, comunque, non pareva essere in gravi condizioni (codice verde).

Una volta giunti sul posto, però, i tecnici del Soccorso alpino hanno appreso che la giovane escursionista era in grado di camminare in autonomia, perciò l’hanno scortata nella discesa fino a valle.