Infortunio sul lavoro in un locale del lungolago, intervento dei soccorsi

Una cuoca di 39 anni si sarebbe ferita a una mano

La donna è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

LECCO – I soccorsi sono intervenuti poco prima della 12 di oggi, venerdì 24 aprile, per un infortunio sul lavoro avvenuto nella cucina di un locale del lungolago di Lecco. Fortunatamente non sarebbe accaduto nulla di grave: una cuoca di 39 anni si sarebbe ferita a una mano con un utensile da cucina.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, insieme ai Carabinieri e al personale di Ats Lombardia. La donna è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)