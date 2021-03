Incidente mortale nella zona della Bocchetta di Prada, sul Grignone

Un escursionista recuperato illeso, mentre un 36enne ha perso la vita scivolando lungo un canale impervio

MANDELLO – Tragedia sul Grignone dove un 36enne ha perso la vita in un incidente in montagna. I soccorsi erano stati allertati nel pomeriggio di domenica, intorno alle 14.30, per due persone in difficoltà nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello e Esino Lario.

Un giovane di 36 anni, residente nel milanese, ha perso la vita dopo essere scivolato lungo un canale impervio. Il fratello che era con lui ha dato l’allarme. Impegnati una quindicina di tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana; attivati anche i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione regionale, perché dalle prime informazioni c’era la possibilità che l’incidente fosse avvenuto in circostanze che richiedevano la loro presenza.

Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dall’elicottero, dopo la constatazione del decesso. Illeso l’altro escursionista.