Introbio. Ancora un incidente sulla provinciale, investito un pedone

E’ successo poco dopo le 11

Si tratta del terzo sinistro in pochi giorni in quel tratto di strada

INTROBIO – Incidente poco dopo le 11 lungo la Provinciale 62 a Introbio, un pedone è stato investito da un’auto sull’attraversamento all’altezza del bar trattoria Capriccio.

In posto in codice giallo si sono portati i soccorritori, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, in volo si è alzato anche l’elicottero del 118, atterrato nei pressi del sinistro.

Solo pochi giorni fa un altro incidente, in cui era rimasta coinvolta una bicicletta, si era verificato proprio in questo punto e anche la scorsa settimana era stato necessario l’intervento dei soccorsi per un violento frontale, sempre lungo la provinciale.