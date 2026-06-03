Introbio in lutto per Roberto Benedetti: malore improvviso, muore a 57 anni

Viveva da anni in Toscana ma aveva mantenuto un forte legame con la Valsassina. A maggio aveva partecipato alla reunion degli ex giocatori del Torneo delle Contrade

+++AGGIORNAMENTO+++

Apprendiamo che i funerali, già annunciati dalla famiglia tramite gli avvisi funebri, sono stati sospesi per questioni burocratiche e pertanto rinviati a data da destinarsi

INTROBIO – La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in Valsassina, dove era rimasto legatissimo nonostante da tempo vivesse in Toscana. Roberto Benedetti è morto a 57 anni a causa di un malore improvviso, lasciando nel dolore la sorella Renata con Giovanni, i nipoti Alessandro ed Enrico, i cugini e tutti i parenti.

Molti in paese lo ricordano per il forte legame mantenuto con Introbio e con gli amici di sempre. Un rapporto mai interrotto, testimoniato anche dalla sua presenza, appena poche settimane fa, alla serata revival dedicata agli ex protagonisti del Torneo delle Contrade, storica manifestazione sportiva che per decenni ha rappresentato uno degli appuntamenti più sentiti della comunità introbiese.

Lo scorso maggio Benedetti aveva infatti partecipato alla reunion organizzata al ristorante Sala, dove si erano ritrovati gli ex giocatori delle contrade Ceppo, Cascata, Torre, Marscida e Vialone. Una serata all’insegna dei ricordi, delle amicizie nate sul campo e della passione per un torneo che aveva coinvolto intere generazioni di valligiani dagli anni Ottanta fino alla vigilia degli anni Venti.

In quell’occasione, oltre trenta persone avevano condiviso racconti, aneddoti e momenti di convivialità, rievocando una tradizione che per quasi quarant’anni ha animato la vita sociale e sportiva di Introbio e che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del paese.

I funerali, già annunciati dalla famiglia tramite gli avvisi funebri per venerdì 5 allore ore 14:30 a Introbio, sono stati sospesi per questioni burocratiche e pertanto rinviati a data da destinarsi. Al termine della cerimonia, la salma proseguirà per la cremazione. Il Santo Rosario verrà invece recitato mercoledì 3 giugno alle ore 19.30 in chiesa.

La scomparsa di Roberto Benedetti lascia un vuoto tra quanti lo avevano conosciuto e apprezzato nel corso degli anni, in Toscana come nella sua Valsassina, alla quale aveva continuato a sentirsi profondamente legato.