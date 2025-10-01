Introbio. Non c’è pace per il parco di viale della Vittoria, nuova incursione dei vandali

Qualche tempo fa era stato rotto un canestro, adesso danneggiato il bagno

L’amarezza del sindaco Silvana Piazza: “Ci sono comportamenti che lasciano veramente senza parole”

INTROBIO – Il parco di viale Vittoria a Introbio è stato nuovamente oggetto di atti di vandalismo. A fine agosto era stato subito distrutto il nuovo canestro donato dall’Asd Valsassina Sport (che ha poi provveduto a installarne un altro), nelle scorse ore è stato preso di mira il bagno del parchetto che, attualmente, risulta inutilizzabile e quindi è stato chiuso con ordinanza del sindaco.

Comportamenti senza senso che lasciano ancor più l’amaro in bocca in una piccola comunità come quella del paese della Valsassina: “Ci sono comportamenti che lasciano veramente senza parole. Come commentare gli atti di vandalismo perpetrati presso il parchetto di viale della Vittoria? Rabbia? Senso di impotenza? – ha detto il sindaco Silvana Piazza – Pensare che a nulla serve cercare di migliorare un parco giochi piuttosto che altro poiché ci sarà sempre qualcuno che distruggerà quanto di buono fatto. Poi pensi che Introbio merita al di là di tutto e tutti… e vai avanti. Grazie a coloro che rispettano e amano Introbio”.