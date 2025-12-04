Introbio piange Remo Buzzoni: barista, edicolante e fondatore del Soccorso Centro Valsassina

Uomo molto conosciuto e apprezzato in paese, se n’è andato all’età di 84 anni

Titolare del Bar La Barbisa e dell’edicola tabacchi in piazza, è stato anche consigliere comunale

INTROBIO – E’ grande il dolore a Introbio per la morte all’età di 84 anni di Remo Buzzoni. Un volto molto noto e apprezzato in paese sia per il suo lavoro (è stato barista, rifugista e edicolante), sia per il suo impegno per la comunità (ha fatto parte del gruppo dei fondatori del Soccorso Centro Valsassina e si è speso nell’amministrazione comunale di Introbio sia come consigliere di maggioranza che di minoranza).

Nonostante fosse una persona abbastanza riservata, Remo Buzzoni era conosciuto e amato da tutti anche perché è stato titolare di diverse attività in paese: è stato il titolare del Bar La Barbisa di piazza Cavour, all’epoca era il locale più grande del paese con tanto di sala biliardo e pesa pubblica. Dagli Anni ’60 fino agli Anni 2000 è stato titolare dell’edicola cartoleria tabaccheria sempre in piazza. Infine, con il cognato Antonio, ha gestito anche il Rifugio Madonna della Neve in Val Biandino dal 1982 al 1984.

Accanto al lavoro non ha mai fatto mancare l’impegno per il suo paese tanto che il 31 luglio 1982 è stato tra i firmatari dell’atto di fondazione del Soccorso Centro Valsassina, associazione nata per dare una risposta a un bisogno importante della comunità in valle. Con Remo Buzzoni, che fu anche il primo presidente, c’erano Franco Locatelli, Natale Lombardini, Ernesto Magni, Gianfranco Magni, Marinella Magni, Luigi Margolfo, Renzo Mastalli, Paolo Mornico, Teresa Motta, Giancarlo Orlandi, Fulvia Rupani, Fausto Selva e Renzo Selva.

Uno spirito di servizio che l’ha portato a impegnarsi anche sul fronte dell’amministrazione comunale candidandosi a più riprese e rivestendo il ruolo di consigliere comunale ora di minoranza, ora di maggioranza.

Una persona che è stata capace di dare il proprio contributo e lasciare un segno importante a Introbio. In tanti, in questo momento di dolore, si stanno stringendo attorto alla famiglia. Remo Buzzoni lascia la moglie Giusi, la figlia Anna, il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato venerdì 5 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Introbio.