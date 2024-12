Investita e uccisa a Nibionno, la vittima è la 29enne Ambra De Dionigi

Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità della giovane vittima

Ambra era originaria di Pasturo

NIBIONNO – E’ valsassinese la giovane trovata senza vita ieri mattina, 23 dicembre, in via Valassina, a fianco della Statale 36. Gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità della vittima che, al momento del rinvenimento, non aveva con sé i documenti. Si tratta di Ambra De Dionigi, 29 anni, di Pasturo.

Il tragico rinvenimento risale appunto a lunedì mattina, intorno alle 8, nei pressi di una zona industriale ai margini della Statale 36. In posto si erano portati i soccorritori e le forze dell’ordine, purtroppo però per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Da subito i Carabinieri, coordinati dalla Procura, avevano avviato le indagini per chiarire i contorni del decesso. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, anche grazie al prezioso aiuto delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona, la 29enne sarebbe stata investita da un furgoncino di colore chiaro che si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Le indagini volte a rintracciare il ‘pirata’, sono ancora in corso.