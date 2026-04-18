Investito da un’auto in retromarcia a Vercurago: non è in gravi in condizioni

Secondo le prime informazioni, un uomo di 68 anni è stato urtato da un’autovettura mentre quest’ultima stava effettuando una manovra di retromarcia nel parcheggio. L’impatto ha causato la caduta a terra del pedone, facendo scattare immediatamente l’allarme ai soccorsi.

La centrale operativa ha attivato un intervento in Codice Giallo, con il coinvolgimento dei soccorritori della Soreu Laghi. Sul posto è stata inviata un’ambulanza di base (MSB) del servizio Volontari del Soccorso di Calolziocorte, mentre inizialmente era stata attivata anche l’automedica, successivamente annullata.

Le condizioni dell’uomo, infatti, sono apparse fin da subito stabili e non tali da richiedere l’intervento del medico sul posto. Si è trattato, come riferito, di un “giallo tecnico” ovvero una classificazione precauzionale senza gravi conseguenze cliniche.

Determinante anche il contributo di alcuni presenti, tra cui soccorritori fuori servizio e volontari, che si sono fermati per prestare le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Un intervento tempestivo che ha consentito di gestire al meglio la situazione nelle fasi iniziali.

Sul luogo dell’incidente sono stati allertati anche i Carabinieri di Lecco e la Polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.