Ispettori in un cantiere di Lecco, sospesa l’attività per violazioni in materia di sicurezza

Assenza del Piano Operativo della Sicurezza e delle protezioni contro le cadute dall’alto

Delle 8 imprese impegnate in cantiere, 2 erano sprovviste della patente a crediti

LECCO – Gli ispettori del lavoro dell’ITL di Lecco hanno effettuato, il 28 febbraio scorso, un sopralluogo in un cantiere edile in città, dove erano impegnati 9 lavoratori e 8 imprese, di cui 2 sprovviste della patente a crediti.

In seguito alla verifica gli ispettori, oltre a disporre l’allontanamento delle imprese sprovviste di patente a crediti, hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a carico di una società per mancanza del Piano Operativo della Sicurezza (POS), nonché prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’assenza di protezioni contro le cadute dall’alto.